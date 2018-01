Cianeto matou vítimas da Kiss, diz novo laudo A queima da espuma usada no isolamento acústico que revestia o teto da boate Kiss liberou monóxido de carbono, dióxido de carbono e gás cianídrico (cianeto) que mataram a maioria das pessoas na casa noturna Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro. A conclusão é do Instituto-Geral de Perícias, que enviou ontem o laudo aos delegados responsáveis pela investigação do incêndio. Na noite da tragédia morreram 234 pessoas. Sete feridos morreram posteriormente.