Chuvas voltam a provocar estragos no interior de SP

As chuvas voltaram a provocar estragos ontem à noite no interior de São Paulo, de acordo com levantamento da Defesa Civil estadual. Por volta das 20h30, uma chuva de intensidade moderada a forte atingiu o município de Monteiro Lobato, na região do Vale do Paraíba, provocando o transbordamento do Rio Buqueirinha. Com isso, houve inundação de vias públicas, além de imóveis residenciais, comerciais e públicos.

Os bairros mais atingidos foram o Almirante do Buqueirinha, Costinha e Freitas. Doze famílias dessas regiões foram retiradas de suas casas e levadas para uma igreja evangélica localizada no bairro Almirante do Buqueirinha.

Como o rio que passa pela cidade deságua no Rio Paraíba, dois bairros de São José dos Campos também foram atingidos por alagamentos. Sem suportar a quantidade de água vinda do afluente, o Paraíba transbordou, alagando os bairros Costinha e Mirante do Boqueirinha, em São José dos Campos.

No município de Cerqueira Cesar, na região de Sorocaba, a chuva de terça-feira provocou transtornos no perímetro urbano e na zona rural. Um deslizamento de terra acima do emissário de esgoto localizado no bairro Jardim dos Ipês causou o rompimento da tubulação e o esgoto está fluindo para o córrego Saltinho. O desmoronamento da linha férrea afetou o emissário de esgoto que passava por um túnel abaixo da linha, onde houve o soterramento e esmagamento de toda a tubulação.

No bairro Jardim São Lucas, 33 pessoas deixaram suas residências e foram para casas de parentes. A população rural do município ficou isolada devido às estradas e pontes de ligações, as quais ficaram danificadas pela correnteza provocada pela chuva. O sistema de transporte e 25 residências foram danificadas. O incidente afetou 17.337 moradores.

As chuvas que atingiram a região de Franca nos últimos dias provocaram a interdição de pontes no município de Restinga. Duas pontes sobre o Córrego do Bagre foram danificadas. Uma delas ficou totalmente comprometida após o transbordamento do córrego e na outra uma cratera foi aberta pela força da água impedindo o tráfego de veículos.

SP-50

Vários deslizamentos de terra atingiram a SP-50 - rodovia que liga Campos do Jordão ao Vale do Paraíba. O trecho mais atingido pelas quedas de barreira fica no quilômetro 113, no bairro da Ponte Alta, na entrada de São José dos Campos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às 6 horas desta sexta-feira, 11, toda a sujeira já estava somente no acostamento e o tráfego de veículos não é mais afetado.

Atualizado às 12h59 para acréscimo de informações.