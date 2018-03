De acordo com o órgão, as áreas de instabilidade que causavam as chuvas fortes se deslocaram para as cidades da Baixada Santista.

Na Grande São Paulo, ainda há registro de chuva forte em parte de Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano. Nos demais municípios, a chuva é fraca com pontos moderados.

(Atualizado às 17h20)