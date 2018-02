Chuvas voltam a atingir São Paulo e cidade entra em estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 20h37 desta terça-feira, 25, por causa das pancadas de chuva que atingem as zonas norte, oeste e sul da capital, principalmente entre os bairros Anhanguera, Freguesia do Ó, Lapa e Butantã.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), chove de forma fraca entre Campo Limpo, Santo Amaro Jardim Ângela, Grajaú e Cidade Dutra, na zona sul. Na Grande São Paulo a chuva se concentra mais nos municípios de Santana do Parnaíba, Barueri, Carapicuíba e Cajamar. A tendência é de que as chuvas se intensifiquem na próxima hora, que podem vir acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo.

Às 20h30, a cidade tinha dois pontos de alagamento, sendo um intransitável na Praça Marrey Júnior, com a Avenida Sumaré, sentido centro. O outro alagamento está na Avenida Jorge João Saad, perto da Avenida Francisco Morato, no sentido Francisco Morato.

Previsão

Na quarta-feira, 26, a chegada do sistema frontal deixa o tempo instável com chuva e rajadas de vento a qualquer hora do dia. Os maiores volumes devem se concentrar entre a madrugada e o período da manhã.

Os termômetros oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 27ºC. Na quinta-feira, 27, o sol aparece e a temperatura sobe na Capital. Durante a tarde podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas da Cidade e dos outros municípios da Grande São Paulo. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.