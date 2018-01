Chuvas voltam a atingir a Capital paulista nesta quarta

As pancadas de chuva voltam a atingir a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 10, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A frente fria entre o litoral de São Paulo e o Paraná começa a se afastar em direção ao Oceano, mas ainda deixa muita nebulosidade principalmente na faixa leste do Estado paulista.

A máxima prevista para hoje deve girar em torno dos 28ºC. A partir da tarde, áreas de instabilidade formadas pelo calor e a infiltração da brisa marítima provocam pancadas de chuva com intensidade forte sobre a região metropolitana e a capital Paulista. Há potencial para a formação de alagamentos

Amanhã a situação não muda muito e as chuvas fortes são esperadas a partir da tarde, se prolongando até o início da noite. A partir da sexta-feira a instabilidade atmosférica diminui gradativamente e as chuvas passam a ocorrer de forma mais isolada e com curta duração, principalmente no período da tarde.