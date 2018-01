Chuvas provocam inundações e desabamentos no interior de SP

SOROCABA - As chuvas causaram o desabamento do teto de uma concessionária de veículos, na tarde desta quinta-feira, 12, em Santos, no litoral paulista. Ao menos seis carros foram atingidos e sofreram danos. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local, mas ninguém ficou ferido, conforme a Defesa Civil.

O desabamento aconteceu na Vila Mathias, na região central da cidade, e causou a interdição parcial de uma rua. Durante a noite, as chuvas causaram o transbordamento do rio Iriri Macuco, na área continental de Santos. Um posto policial, uma creche e várias casas foram alagados. Pelo menos três famílias tiveram de abandonar os imóveis.

Em Rio Claro, interior paulista, o muro de um condomínio residencial desabou, nesta quinta-feira, em consequência das chuvas, interditando parcialmente a rua. As unidades do Parque das Nações foram entregues há apenas um mês e a Defesa Civil avalia as condições do conjunto.

Uma chuva forte, na tarde desta quinta, alagou trechos das principais avenidas de Piracicaba. O trânsito ficou caótico e vários carros foram arrastados pela enxurrada. A enchente atingiu uma praça e afetou a estrutura de um posto de combustíveis na Avenida Independência. Uma árvore caiu na Vila Rezende, mas ninguém foi atingido.

Na noite de quarta-feira, 11, as chuvas causaram a queda de parte do piso de um condomínio de prédios, no bairro Jardim América. Sem suporte, o telhado desabou, atingindo três carros que estavam estacionados na rua. No Parque Industrial, a queda de uma árvore atingiu um carro, mas ninguém ficou ferido. Uma escola infantil também foi alagada.