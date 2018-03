Chuvas provocam desabamento de quatro casas na Grande SP

Quatro casas desabaram na tarde de domingo, 28, na Rua Guarapiranga, no Jardim Layr, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em razão das fortes chuvas que atingem a região. Ninguém se feriu.

De acordo com a Prefeitura, as residências estavam desocupadas desde o último sábado, 27, quando a Defesa Civil da cidade detectou o aumento de uma grande rachadura na região, considerada de altíssimo risco. Ao todo, oito casas foram desocupadas, deixando 31 pessoas desabrigadas, sendo 13 crianças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Funcionários da Defesa Civil continuam monitorando o local e o solo continua a se movimentar, apresentando risco de novos deslizamentos. No entanto, não existe, por enquanto, necessidade da interdição de outras residências.

As outras quatro casas que foram desocupadas serão demolidas assim que as condições de segurança permitirem. As oito famílias já estavam inscritas no programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes. Duas delas foram transferidas no sábado mesmo para apartamentos do Programa de Arrendamento Residencial. As outras seis foram para casas de parentes.