Chuvas provocam cancelamentos de voos em Campo Grande e Foz do Iguaçu As fortes de chuvas que caem na tarde deste domingo, 18, nas cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, provocaram o cancelamento de voos e o fechamento temporário dos aeroportos das duas cidades.