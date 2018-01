Chuvas podem atrapalhar retorno pelas estradas de SP

Na tarde e na noite desta terça-feira, 24, último dia do feriadão de carnaval, é grande a possibilidade de pancadas de chuva em todo o Estado de São Paulo, por conta da chegada de uma frente fria, segundo o Climatempo. Veja também: Chuva causa 22 pontos de alagamento e interrompe trens Galeria: fotos dos alagamentos em SP Depois de provocar chuva forte e ventania neste domingo e na madrugada desta segunda-feira no Rio Grande do Sul, a frente fria chega ao litoral paulista nesta terça e encontra um ar ainda muito quente sobre o Estado de São Paulo. "Todo o calor armazenado e a chegada da frente fria, vão facilitar a formação de nuvens pesadas", diz a meteorologista Josélia Pegorim. Segundo a especialista, o turista que está nas praias paulistas ainda poderão aproveitar o sol de manhã, mas a volta para casa poderá ser debaixo de chuva forte. "Quem antecipar a viagem terá menos problemas com a chuva." A terça-feira ainda será muito abafada, mas na quarta-feira de cinzas o calor diminui um pouco. Na tarde de segunda-feira, a forte chuva que atingiu a capital paulista provocou pelo menos 22 pontos de alagamento, todos transitáveis. O temporal também interrompeu a circulação de trens na Linha 10 (Turquesa) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Luz e Rio Grande da Serra, por quase duas horas.