Chuvas obrigam mais de 23 mil a deixar suas casas em SP

A Defesa Civil estadual informou que mais de 23 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casa em São Paulo, desde 1º de dezembro do ano passado, em razão das chuvas. O número de mortos por causa dos temporais e alagamentos chegaram a 64. Duas pessoas estão desaparecidas no interior.

Balanço divulgado pelo órgão nesta quarta-feira, 27, aponta que 134 municípios foram atingidos pelo mau tempo desde o início do ano. Pelo menos 18.678 pessoas foram desalojados e outras 9.362, desabrigadas.

As 27 cidades em situação de emergência são Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mineiros do Tietê, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Pracinha, Presidente Venceslau, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré e Itapevi. Cunha e São Luis do Paraitinga estão em estado de calamidade pública.