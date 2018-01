Chuvas já prejudicaram mais de 114 mil pessoas no MA

Chega a 114.519 o número de pessoas atingidas pelas chuvas no Estado do Maranhão, segundo dados divulgados pela Defesa Civil Estadual nesta segunda-feira, 4. Entre os afetados, 25.957 estão desalojados e outros 21.776 estão desabrigados, de acordo com boletim.

Em todo o Estado, seis pessoas morreram por causa das chuvas. Duas vítimas são de São Luís, um em Codó, um em Caxias, um em São Luís Gonzaga e um em Coroatá. Não há registro de desaparecidos, segundo a Defesa Civil.

Em todo o Estado, 40 municípios já notificaram à Defesa Civil que estão em situação de alerta. Outros 29 decretaram situação de emergência e a cidade de Moção decretou situação de calamidade pública. Por conta das enchentes várias rodovias foram interditadas, entre elas a BR-316, em Alto Alegre, e a BR-402, próximo da cidade de Barreirinhas, que dá acesso aos Lençóis Maranhenses.