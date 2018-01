Chuvas já deixam três zonas de SP e Marginal em atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura de São Paulo, colocou as regiões leste e sudeste em estado de atenção, às 15h25 desta quarta-feira, 16. Por volta das 16 horas, foi a vez da região norte e a Marginal do Tietê serem incluídas no alerta.

Segundo o órgão, áreas de instabilidade atingem de maneira moderada à forte as zonas norte e leste da capital, principalmente no Jaçanã/Tremembé, Santana, Tucuruvi. O CGE prevê que nas próximas horas a chuva atinja regiões no restante da cidade.