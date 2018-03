Chuvas interditam rodovias na região de Sorocaba

SOROCABA - Duas rodovias estão interditadas - uma delas totalmente - em consequência das chuvas que atingem a região de Sorocaba. Na rodovia Francisco José Ayub (SP-264), o asfalto cedeu no km 132, entre Salto de Pirapora e Pilar do Sul. As águas do córrego dos Gés passaram sobre a pista e corroeram o asfalto.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos. Técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) fizeram os levantamentos para iniciar os reparos, mas não há previsão de liberação da pista. O trânsito está sendo desviado para outras estradas, pelos municípios de Piedade (SP-79) e Sarapuí (SP-270), com um acréscimo de até 50 quilômetros no percurso.

A rodovia Marechal Rondon (SP-300) permanece com interdição parcial no km 159,7, sentido oeste, onde as chuvas causaram a queda de um aterro. Uma parte da pista cedeu e o trânsito, entre as cidades de Jumirim e Tietê, está sendo desviado para o acostamento. Como o local não comporta tráfego pesado, a Polícia Rodoviária Estadual está orientando os motoristas de carretas a desviar pela rodovia Castelo Branco. De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, os reparos já foram iniciados. As máquinas, no entanto, encontram dificuldade para seguir com a recuperação da pista por causa do terreno molhado.