Chuvas interditam Dutra e Régis Bittencourt perto de SP

As chuvas que atingem São Paulo na tarde desta segunda-feira, 26, interditaram as Rodovias Régis Bittencourt e Presidente Dutra. Segundo a concessionária que administra a Régis, a via estava bloqueada por volta das 18h30 entre o km 271 e 276, em Taboão da Serra, no sentido Curitiba. Em direção a São Paulo, existe um ponto de alagamento transitável na altura do km 276, o que causa 2 km de lentidão.

A Dutra ficou interditada em ambos sentidos das 16h33 até às 18 horas. No momento em que a rodovia foi liberada, haviam 13 km de congestionamento, sentido Rio, do km 212 ao 225. No sentido São Paulo, havia lentidão do km 203 ao 212, na pista expressa, e do 211 ao 212, na pista lateral, em Guarulhos.