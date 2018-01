Chuvas intensas causam alagamentos na cidade de São Paulo

Atualizada às 18h29

SÃO PAULO - As chuvas que atingem São Paulo na tarde desta quarta-feira, 10, deixaram toda a capital em estado de atenção para alagamentos. A região de Itaquera, onde houve registro de chuva mais intensa, chegou a ficar em estado de alerta até as 18 horas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o córrego Verde, nas imediações da Avenida Jacu-Pêssego com a Avenida Imperador, transbordou.

Os bairros mais afetados pelo temporal foram São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Guaianases, Itaquera, Cidade Tiradentes, Vila Prudente e São Mateus. Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo foi arrastado pelas águas de enchente na esquina da Avenida Líder com a Avenida Itaquera. Não houve vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, a tendência é de que as chuvas se desloquem gradualmente para a região do ABC paulista e Mogi das Cruzes.

Por volta das 18h, a cidade tinha nove pontos de alagamentos, sendo dois - na Rua Tomazzo Ferrara e na Rua Pedre Viegas de Menezes - intransitáveis. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 18 horas, a cidade registrava 168 km de lentidão, acima da média superior prevista para o horário.

Previsão. A quinta-feira, 11, começa com sol, mas deve ter chuva na forma de pancadas generalizadas na parte da tarde. A máxima é de 30ºC. Na sexta-feira, 12, a chuva persiste e a umidade do ar fica cima dos 70%.