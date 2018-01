Chuvas garantem água para 8 milhões por dois anos, diz Sabesp

Cerca de 8 milhões de moradores da Grande São Paulo estão com o abastecimento de água garantido por pelo menos dois anos, segundo informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) Sabesp.

Veja também:

Em três dias chove 30% do esperado para fevereiro em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bombeiros acham corpo da 3ª vítima das chuvas desta quarta

Oposição protocola pedido de CPI da enchentes

Blog da Garoa: Vida nos diferentes 'jardins' da cidade

De acordo com a companhia, as chuvas dos últimos meses preencheram 98% da capacidade do Sistema Cantareira. Com isso, o abastecimento está garantido para todas as regiões abastecidas pelo sistema: zona norte, região central, parte das zonas leste e oeste, em São Paulo; e os municípios Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba, São Caetano do Sul e parte de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André