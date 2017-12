Chuvas fortes provocam quase 60 quedas de árvores em São Paulo

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira, 16, provocaram alagamentos, quedas de árvores e deixaram, principalmente, a zona leste do município em estado de atenção.

Segundo o Corpo de Bombeiros da capital, foram registradas 35 quedas de árvores entre 13h e 19h, sendo que desde 17h foram nove pontos de enchente. Após às 19h, mais 24 árvores caíram: 18 na Grande São Paulo e seis em Santa Isabel, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo.

Mesmo tendo chovido pouco na zona oeste, a corporação registrou uma queda de árvore em cima de uma veículo na Rua Prudencio de Jesus, na Vila Leopoldina, sem feridos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu estado de atenção para alagamentos nas zonas norte, leste e Marginal do Tietê às 17h55.

Dois córregos transbordaram na zona leste da cidade: o Tiquatira, na Avenida Governador Carvalho Pinto com a Avenida São Miguel, e o do Rio Verde, na Rua Cunha Porã, em Itaquera. Nesse bairro, os bombeiros tiveram de retirar passageiros de um ônibus que ficou ilhado. Na Penha, chegou a cair granizo.

As rajadas de vento variaram de 48km/h a 59km/h. As últimas horas da noite seguem sem alterações significativas no tempo e nos termômetros. De acordo com o CGE, há previsão de chuvas isoladas nas próximas horas.

Próximos dias. Esta sexta-feira, 17, já começa com chuva na zona sul e em alguns pontos da zona oeste . O dia é de calor e umidade, e as precipiações devem se estender pela tarde e noite. Já para o fim de semana, a previsão é de uma frente fria sobre a cidade. No sábado, a temperatura mínima é de 20ºC e a máxima, de 28ºC.

