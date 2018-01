Chuvas fazem Defesa Civil interditar seis casas na zona leste

SÃO PAULO - As fortes chuvas na capital paulista da noite desta segunda-feira, 11, fizeram com que a Defesa Civil municipal interditasse seis casas em Itaquera, na zona leste. Moradores relataram movimentação de terra no local, causando rachaduras. Não houve desabamentos nem vítimas, segundo o órgão.

Desde a manhã desta terça-feira, 12, os agentes da Defesa Civil estão no local para realizar vistoria. O risco de desabamento não está descartado, e os moradores tiveram de sair do local. Os imóveis são particulares e os proprietários foram intimados a providenciar reparos e restaurar as condições de estabilidade e seguranças nas casas.

Na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo confirmou a morte de duas pessoas após a chuva que chegou a 148 milímetros, mais da metade do esperado em todo o mês de janeiro (259 mm). Quatro mil residências foram afetadas nas regiões de São Miguel Paulista, Guaianases e Itaim Paulista.

Segundo a Prefeitura, um homem de 46 anos, identificado como Marcelo, tentava ajudar uma senhora quando foi levado por enxurrada no Jardim Lapena, bairro localizado na subprefeitura de São Miguel. Também foi carregado por uma correnteza outro homem, ainda sem idade revelada, no Córrego Itaim, no bairro Itaim Paulista.