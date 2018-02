Chuvas em SP superam a média de junho

Na terça, ocorreu o fenômeno conhecido como ciclone tropical. Ontem, houve apenas zonas de instabilidade. De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, dias de chuva podem acontecer esporadicamente nos meses mais frios do ano. Também ontem foi registrada a temperatura máxima mais baixa do ano: 15,8ºC. A mínima foi de 10,5ºC. A previsão para os próximos dias é que o frio continue, sem chuva. Hoje, a temperatura mínima na capital deve variar entre 6ºC e 8°C.