Chuvas em SP provocam desabamentos, quedas de árvores e deixam um ferido

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram todo o Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 8, provocaram deslizamentos de terra, inundações e deixaram desabrigados no interior paulista além de um ferido na capital devido à queda de uma árvore.

Por volta das 10 horas, uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência e deixou uma mulher ferida na Rua Sampaio Viana, na Vila Mariana, zona sul da cidade. O Corpo de Bombeiros enviou seis viaturas para atendimento, e a vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas com ferimentos nas pernas. A chuva também provocou alagamentos na zona norte, leste, oeste e centro da capital.

Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, a chuva intensa fez o Rio Capivari transbordar, e a água inundou algumas residências no bairro Albertina, de acordo com a Defesa Civil, que registrou a ocorrência por volta das 17h15.

No mesmo bairro, uma casa desabou parcialmente e quatro pessoas ficaram desalojadas. Elas foram abrigadas na casa de parentes. Nos bairros Betânia, Brancas Neves e Santo Antônio houve deslizamentos de terra e detritos ficaram nas vias públicas. Em todo o município, foram registradas 18 quedas de árvores.

Em São José dos Campos, também no interior paulista, houve um deslizamento de terra por volta das 19 horas desta segunda-feira na Rua São Paulo, altura do número 404, na Vila Nova São José, devido à intensa chuva.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e o Corpo de Bombeiros, cinco residências foram interditadas de forma preventiva e aproximadamente 20 pessoas foram abrigadas na casa de parentes e amigos.