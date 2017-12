Chuvas e queda de árvore deixam bairro da zona norte 20 horas sem luz

As fortes chuvas da tarde desta segunda-feira, 13, e a queda de uma árvore na madrugada desta terça-feira, 14, deixaram o bairro do Imirim, na zona norte, sem energia elétrica por pelo menos 20 horas, de acordo com relato de moradores nas redes sociais.

Segundo a AES Eletropaulo, responsável pela distribuição de energia na capital paulista, os bombeiros só liberaram o local onde a árvore caiu, no cruzamento da Avenida Imirim com a Rua Mandiba, ao meio-dia desta terça-feira, 14. Isso impossibilitou a volta da energia antes, pois a empresa só pôde agir após a finalização dos trabalhos dos bombeiros.

Às 14h30, apenas o local da queda da árvore estava sem luz, conforme a AES Eletropaulo, e a previsão era de que voltasse às 16h. No restante do bairro, a situação foi normalizada através do restabelecimento por manobras. Nas redes sociais, moradores do Imirim reclamavam da falta de luz desde as 16h desta segunda-feira, 13.