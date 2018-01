Chuvas e enchentes deixam cidades em alerta no interior de SP

SOROCABA - As chuvas intensas que atingem o interior elevaram o nível de rios e causaram inundações, nesta quarta-feira, 18, deixando populações ilhadas e cidades em estado de alerta. Em Piracicaba, um temporal transformou em rios as principais avenidas da cidade. Os bombeiros foram acionados para resgatar pessoas presas em carros, no meio da correnteza, nas avenidas Independência e 31 de março. Alguns veículos foram arrastados pela enxurrada, mas ninguém se feriu.

À tarde, a vazão do Rio Piracicaba, que corta a área urbana, atingiu 470 metros cúbicos por segundo e entrou em estado de emergência, com alguns pontos de transbordamento. Moradores da região do Beira-Rio foram postos em alerta pela Defesa Civil, mas até o fim da tarde permaneciam nas casas. De acordo com a rede de telemetria do Consórcio das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), a vazão dobrou em menos de 24 horas.

Em Sorocaba, a chuva transformou em rio parte da Avenida Três de Março, na zona leste. Carros que tentaram transpor o trecho entraram em pane e tiveram de ser guinchados. O Rio Sorocaba transbordou na altura do Parque das Águas e a Avenida 15 de Agosto teve um trecho interditado. Uma árvore caiu e interditou uma rua no Jardim Santa Rosália. O muro de um condomínio desabou no Jardim do Paço.

Em Campinas, o Rio Atibaia saiu do leito no Distrito de Sousas e invadiu ruas e casas. A vazão chegou a 140 m3 por segundo. Os moradores do Beco do Mokarzel e comerciantes da Praça São Sebastião foram alertados para colocarem os móveis a salvo. De manhã, algumas casas ainda estavam alagadas, mas o nível do rio baixava. Na região, oito cidades entraram em estado de alerta por causa das chuvas.