Chuvas dos últimos dias ultrapassam o esperado para o mês, diz CGE

SÃO PAULO - As chuvas que atingem a capital paulista, principalmente entre a segunda, 4, e terça-feira, 5, já ultrapassaram os 56 mm esperados para todo o mês de junho, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Da zero hora da segunda-feira, 4, até a zero hora da terça-feira, 5, foram computados 48,4mm, ou seja, 86% da média, de acordo com o CGE. Este valor fez com que essas 24 horas fossem as mais chuvosas do ano em São Paulo.

Passados apenas seis dias, o mês de junho já ultrapassou a média climatológica prevista, informa o CGE. As chuvas deste período contabilizam 62,6mm, ou seja, 12% acima da média para o mês, que é de 56mm, conforme estabelecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apenas o último domingo, 3, não registrou precipitação na cidade.

Previsão

O feriado de Corpus Christi começou com tempo encoberto, chuviscos, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 15ºC na Grande São Paulo. A frente fria começa a perder força no litoral paulista, mas ainda causa muitas nuvens e chuvas leves ao longo desta quinta-feira.

As temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 18ºC. Não há previsão de temporais e no período da noite as temperaturas entram em declínio com a chegada de uma massa de ar mais frio e os termômetros podem chegar aos 12ºC.

Na sexta-feira, 8, os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos, alternados com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem oscilar entre mínimas de 12ºC e máximas abaixo dos 18ºC.

O sábado, 9, começa com muita nebulosidade e frio, com as temperaturas mínimas oscilando em torno dos 14ºC e condições para chuviscos isolados e formação de neblina, principalmente durante a madrugada. No decorrer do dia, o tempo melhora e até ocorrem períodos rápidos de sol com máximas que podem chegar aos 20ºC.

No domingo, 10, o sol retorna entre nuvens com temperaturas baixas na madrugada e em gradativa elevação no decorrer do dia. AS mínimas devem ficar em torno dos 15ºC e máximas de 24ºC. As informações são do CGE.