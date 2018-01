Chuvas diminuem e São Paulo sai do estado de atenção

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Av. 9 de Julho ficou alagada após as fortes chuvas desta quarta-feira 17

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção, situação em que se encontrava desde as 3h30 desta quinta-feira, 18, por conta das chuvas que caíram durante a madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

As chuvas diminuíram nesta manhã, restando apenas variação de nuvens e chuviscos na Capital paulista, segundo o CGE, que retirou o estado de atenção às 9h10.

Apesar do fim do estado, a cidade ainda tinha 12 pontos de alagamento transitáveis por volta das 9h30. Segundo balanço do CGE, foram registrados durante a manhã 16 trechos alagados, entre eles um intransitável.