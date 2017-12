Chuvas provocam novos deslizamentos em São Sebastião, no litoral

SÃO SEBASTIÃO - As chuvas que atingem o litoral norte paulista desde o início da noite deste domingo, 28, continuam causando estragos na região. Segundo a Defesa Civil, 23 famílias estão desalojadas e foram encaminhadas para a casa de parentes ou amigos; outras três estão desabrigadas e foram levadas para o ginásio de esportes. A água invadiu as casas e chegou a 1,50 metro de altura. Na segunda-feira, 29, um casal morreu e duas crianças ficaram feridas na Praia de Boiçucanga.

Nesta terça-feira, dois novos deslizamentos e uma queda de barreira foram registrados nos bairros São Francisco, Juquehy e Cambury. Segundo a Defesa Civil, em Cambury o deslizamento atingiu quatro casas, por volta das 4h30 desta madrugada. Uma família - três crianças e um adulto - ficou presa em sua residência e foi socorrida após os agentes da Defesa Civil quebrarem o muro.

Em Juquehy, o deslizamento atingiu uma casa e danificou uma residência de alto padrão. Ninguém ficou ferido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Praia de São Francisco, diversas pedras, uma delas pesando mais de duas toneladas, deslizaram sobre as duas faixas da Rodovia Rio-Santos, no km 120, por volta das 10h, horário de intenso tráfego. O fluxo segue no sistema de "pare e siga" por um dos acostamentos, único lugar que não foi atingido. Ninguém ficou ferido.

Não há previsão para a liberação total da pista, já que no local ainda há risco de deslizamentos. Assustado, o motorista Carlos Diniz, de 38 anos, disse que as pedras deslizaram assim que ele passou pelo trecho. "Só ouvi o estrondo atrás do carro. Foi quando vi o tamanho da pedra que havia acabado de cair. Nasci de novo."

O Fundo Social de Solidariedade está arrecadando kits de higiene e de limpeza, alimentos, roupas, roupas de cama, sapatos, colchões, móveis, eletrodomésticos, água, entre outros itens para ajudar as famílias desalojadas e desabrigadas.

A Defesa Civil recebeu nesta terça-feira, 1, reforço de técnicos do órgão de São Paulo, do Instituto Geológico (IG) e da Polícia Ambiental e está realizando vistorias nas áreas mais críticas e de risco. Após uma avaliação inicial, o município decretou estado de alerta.

Segundo o chefe da Defesa Civil de São Sebastião, Carlos Eduardo dos Santos, a previsão é de que a chuva continue nos próximos dois dias. "Se o mau tempo continuar conforme está previsto, vamos ter que remover provavelmente mais seis famílias porque há risco de descer mais terra", disse.