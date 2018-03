Chuvas desalojam 680 pessoas em Francisco Morato, na Grande SP

A chuva que atinge São Paulo desde a tarde de segunda-feira, 24, desalojou 680 pessoas no município de Francisco Morato, na região metropolitana da capital paulista. As 170 famílias perderam móveis, alimentos, roupas e materiais de higiene e limpeza, segundo informações da Prefeitura.

O acumulado de chuvas nas últimas 24 horas foi de 46 milímetros, o que provocou pontos de alagamento em seis bairros e no centro. Um imóvel desabou no bairro Jardim Silvia. A administração municipal disse que não houve vítimas.

Os pontos mais afetados foram os bairros Jardim Silvia, Recanto Soraya, Jardim Vassouras I, Jardim Esperança e Jardim Alegria. As regiões, que apresentam risco de alagamentos, são monitoradas pela Defesa Civil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma força-tarefa com equipes da Defesa Civil, Assistência Social e Infraestrutura atuam no atendimento às vítimas, como acolhimento das famílias e a limpeza das vias.

A Defesa Civil Estadual foi ao local para auxiliar os trabalhos do órgão local. O município solicitou ao Estado ajuda com materiais de limpeza e higiene pessoal, que serão distribuídos às famílias afetadas.

A prefeitura informou que parte dos problemas é causada por ocupações irregulares. Segundo a administração municipal, há 52 inquéritos civis no Ministério Público do Estado que investigam a conivência de gestões anteriores com ocupações irregulares na cidade.

A gestão disse ter retirado 140 famílias de áreas de risco no ano passado, após a entrega do primeiro empreendimento de habitação social do município.

Em nota, a Defesa Civil Estadual informou que foram enviados técnicos ao município para suporte aos desalojados e vistoria das áreas afetadas. "As equipes técnicas da Defesa Civil prestaram ajuda para contabilizar danos e necessidade de materiais de ajuda humanitária emergencial. A prefeitura deverá retirar ainda hoje (terça-feira, 25) 170 cestas básicas, 340 colchões, 170 kits de limpeza, 170 kits de higiene e 3 rolos de lona", disse o órgão.