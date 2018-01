Chuvas deixam zonas de São Paulo em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura, colocou na tarde desta quinta-feira, 5, as zonas sul e sudeste de São Paulo, em estado de atenção devido as chuvas que atingem essas regiões.

Segundo o órgão, as áreas de instabilidade vindas do interior somadas às altas temperaturas de hoje provocam chuvas fortes principalmente entre a divisa das zonas sudeste e sul com o Grande ABC e Mauá.

Existe a possibilidade de queda de granizo e ventos de rajada sobre a região do ABC. Até às 17h08, não havia pontos de alagamento na cidade.