Chuvas deixam um morto e sete feridos em Mauá (SP)

Três desabamentos deixaram um saldo de uma pessoa morta e sete feridas na madrugada desta sexta-feira, 4, em Mauá, no Grande ABC, em razão da forte chuva que atingiu a região no final da noite de quinta-feira.

Algumas casas da Favela do Jardim Elida, localizadas na altura do nº 1.404 da Estrada do Carneiro, vieram abaixo. A informação que partiu de testemunhas e chegou ao Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) era de que várias pessoas teriam sido soterradas. Uma homem morreu no local e, até as 2h30, os bombeiros haviam resgatado um casal, que sofreu ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quatro viaturas foram enviadas para o local.