Chuvas deixam toda SP em atenção e transbordam córrego

As chuvas que castigam São Paulo na tarde desta segunda-feira, 1º, levaram o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar toda a cidade e as marginais do Tietê e Pinheiros em estado de atenção. O Córrego Tiquatira transbordou, na Penha, zona leste de São Paulo.

Veja também:

Centro de São Bernardo do Campo alaga e pessoas ficam ilhadas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Modelo de limpeza pública é equivocado, diz Kassab

Blog do Trânsito: Acompanhe situação das ruas e estradas

Blog da Garoa: Pimenta no olho dos outros…

A Defesa Civil Municipal também colocou a zona leste, Ipiranga e Vila Mariana em estado de atenção para enchente, e as regiões de Itaim Paulista e São Miguel em estado de alerta. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19 horas a cidade registrava 122 km de vias congestionadas.

Região da Praça da Bandeira, no centro da cidade. Foto: Evelson de Freitas/AE

Cerca de 20 minutos depois da cidade entrar em atenção, a capital já registrava 13 pontos de alagamento nas regiões oeste, leste e central. Até às 20h10, o número estava em 25, sendo 4 intransitáveis. São esses: Avenida Nove de Julho, Praça da Bandeira, sentido centro; Rua Vinte e Cinco de Março, com Praça Fernando Costa; Avenida Kenkit, esquina com Avenida Jaguaré, sentido centro e Praça da Bandeira, junto do Parque Anhangabaú, sentido centro.

AEROPORTO

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, suspendeu as decolagens entre às 17h12 e 17h36 desta segunda-feira, 1º, quando voltou a operar normalmente. O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, opera sem restrições.

CPTM E METRÔ

As linhas 10 e 11 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) tiveram o serviço interrompido parcialmente nesta segunda, em decorrência das chuvas que atingem a capital e a região de Santo André, no ABC. A circulação na linha 10 - Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) ficou interrompida entre as estações Prefeito Saladino e Capuava, das 17h às 17h50. Já extensão da Linha 11 - Coral (Guaianases-Estudantes), foi interrompida das 17h40 às 18h32, no trecho entre Antonio Gianetti e Poá.

Para as duas linhas, a CPTM acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) (Paese), com ônibus da EMTU para realizar o trajeto no trecho afetado. No Metrô, todas as linhas operam com restrição de velocidade, atitude preventiva sempre que chove muito na cidade. A SPTrans informou que opera normalmente, apenas com lentidão decorrente do congestionamento na cidade.

ANCHIETA

A pista central da Via Anchieta ficou interditada no sentido litoral, entre 17h40 e 20 horas devido ao risco de alagamentos na altura do quilômetro 13, na região de São Bernardo do Campo. O nível do Córrego Ribeirão dos Couros estava acima do normal e, por medida de precaução, a concessionária Ecovias bloqueou a Anchieta entre o km 10 e 14.

Por volta das 20h10, o motorista enfrentava engarrafamento do km 10 ao 17. A pista marginal da via, sentido litoral, também ficou bloqueada entre 17h10 e 18 horas em razão de um ponto de alagamento na altura do km 19.

Texto atualizado às 20h10.