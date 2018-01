Chuvas deixam toda São Paulo em estado de atenção

Todas as regiões da capital estão em estado de atenção desde às 18h40 desta quinta-feira, 17, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura (CGE). Por volta das 18h, o aeroporto de Congonhas, mesmo sem chuvas, registrou rajadas de vento de 36 km/h.

Veja também:

De acordo com o órgão, as temperaturas atingiram 30ºC em vários bairros da cidade e em função do calor, as primeiras pancadas de chuva ocorreram na Região Metropolitana, com intensidade moderada à forte. De acordo com os meteorologistas do CGE, a aproximação de uma frente fria provoca chuva forte ao sul da região de Cotia, Vargem Grande Paulista, São Lourenço da Serra e Juquitiba.

As zonas sul e leste têm instabilidades, o que deve provocar chuvas moderadas e com pontos fortes.