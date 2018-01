Chuvas deixam toda São Paulo em estado de atenção

Toda a cidade está em estado de atenção na tarde desta quinta-feira, 3, em razão das fortes chuvas que atingem a capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura, as zonas norte, central e a Marginal do Tietê entraram nessa situação às 16h15. As regiões leste, sudeste, sul, oeste a Marginal do Pinheiros estão em estado de atenção desde às 15h40. Na Grande São Paulo, chove principalmente em Cotia, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Vista da zona norte de SP, por volta das 16h45. Foto: Valéria Gonçalvez/AE

No Jardim Angela, zona sul da cidade, um desabamento em uma residência deixou três pessoas soterradas. Segundo a Defesa Civil municipal, o Corpo de Bombeiros trabalha para retirar as vítimas do local desde às 17h.

Na Rua Turiassú, próximo ao Parque Antártica, pedestres tentam escapar. Foto: Ernesto Rodrigues/AE

ALAGAMENTOS

A cidade registrava, por volta das 18 horas, 25 pontos de alagamento. São eles:

Avenida Eusébio Matoso, perto da Praça Jorge de Lima, sentido bairro;

Avenida Jorge João Saad, próximo à Avenida Professor Francisco Morato, no sentido centro;

Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, em direção ao bairro Interlagos;

Viaduto Leste-Oeste, próximo ao Viaduto do Glicério;

Túnel Max Feffer, perto da Praça Luis Carlos Paraná; sentido centro;

Avenida República do Líbano, perto da Avenida João de Moura Andrade, em ambos lados;

Praça Apecatu, na altura do número 112, sentido centro;

Marginal do Pinheiros, junto da Rua Sumidouro, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista local;

Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Cidade Universitária, sentido Castelo Branco, na pista expressa;

Marginal do Pinheiros, na altura do número 7260, na pista local, sentido Castelo Branco;

Avenida Santo Amaro, sentido centro;

Rua Maria Paula, perto da Rua Santo Amaro;

Avenida Rebouças, perto da Avenida Pedroso de Morais, sentido bairro;

Parque Anhangabaú, próximo ao Viaduto Eusébio Stevaux;

Praça da Bandeira, perto da Avenida 9 de Julho, sentido centro;

Rua São Paulo, perto da Rua do Glicério;

Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, sentido Castelo Branco, na pista local;

Os pontos intransitáveis são:

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Avenida Sebastião Eugênio de Camargo, em ambos os sentidos;

Avenida Afrânio Peixoto, junto à Praça Vicente Rodrigues, em ambos lados,

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na altura do número 3.200, sentido bairro;

Rua Capachos;

Avenida Ermano Marchetti, na altura do número 233 e perto da Rua Landin, em direção à Barra Funda;

Praça Marrey Júnior, perto da Rua Turiassu, sentido centro;

Rua Teixeira Leite, perto da Rua São Paulo.

TRÂNSITO

Por volta das 18 horas, a cidade acumulava 161 quilômetros de congestionamento e a tendência era de alta. Os principais pontos de lentidão estavam no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Complexo Viário João Jorge Saad (10,3 km); Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa e local, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim (7,8 km); Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme (7,2 km) e Avenida Washington Luís, sentido Centro, da Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5,1 km).

Texto atualizado às 18h35.