Chuvas deixam toda capital paulista em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura de São Paulo, ampliou o estado de atenção para as regiões sul e sudeste da cidade às 15h50 desta segunda-feira, 26.

Minutos antes, o órgão havia colocado as zonas leste, norte, oeste, central e as Marginais do Pinheiros e do Tietê em estado de atenção devido ao risco de alagamentos.

Segundo o CGE, há registro de chuva forte em alguns bairros e até às 16h20 a cidade registrava quatro pontos de alagamento transitáveis. São eles:

- Rua Ricardo Cavaton, na altura do número 309;

- Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Eusébio Matoso, na pista expressa, sentido

Rodovia Castelo Branco;

- Praça da Bandeira, próximo à Rua São Francisco, sentido centro e no sentido bairro, perto do Viaduto Eusébio Stevaux.

O CGE estima que a chuva continue na capital até o final da tarde de hoje.