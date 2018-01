Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção nesta quarta

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 16h05 desta quarta-feira, 11, véspera de feriado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura, as áreas de instabilidade são formadas pela forte onda de calor e a entrada de uma brisa.

A precipitação é forte e há potencial para queda de granizo em toda a Zona Leste e na Zona Oeste. Na Zona Norte e na região do Centro, chove moderado.

A Avenida Santo Amaro, na Zona Sul, registrou um ponto de alagamento, na altura da Avenida Roque Petroni Junior.

De acordo com a CGE, as próximas horas devem seguir com tempo instável e novas áreas de chuva pela cidade. A temperatura média é de 27,9ºC.

Previsão. A quinta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida terá predomínio de sol e clima quente, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas ao final da tarde. As temperaturas variam entre 19º e 34º. Na sexta-feira, 13, o clima não muda, com muito calor e previsão de chuva ao fim do dia. Mínima de 20º e máxima de 33º.