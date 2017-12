Chuvas deixam ruas de Osasco e SP alagadas

Atualizada às 17h42

SÃO PAULO - As chuvas da tarde desta segunda-feira, 5, que atingiram a capital e municípios da Região Metropolitana, causaram transtornos em Osasco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todo o bairro Jardim Aliança foi afetado pelos alagamentos. As enchentes, no entanto, não causaram vítimas.

Na Rua Cuiabá, no bairro Rochdale, os bombeiros foram acionados para socorrer pessoas que estavam ilhadas. Não houve feridos. Também foram registrados pontos de alagamento na Rua Águas da Prata, no mesmo bairro. O bairro Jardim Baronesa, também em Osasco, foi afetado. A corporação ainda informou que houve registro de uma árvore caída no município de Cotia, na Grande São Paulo.

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda. O alerta foi encerrado às 16h45, depois que as chuvas começaram a perder força na capital, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Por volta das 17h40, imagens de radar indicavam apenas chuva fraca, que atingia principalmente as zonas oeste, sul e a região central.

Às 17h25, o CGE registrava cinco pontos de alagamento na capital, dois deles intransitáveis - na Avenida das Nações Unidas e na Avenida Guido Caloi, ambos na zona sul.

Previsão. Na terça-feira, 6, o sol aparece com mais força. A temperatura sobe e a combinação do calor com a alta umidade facilita a formação de nuvens. Há previsão de pancadas de chuva forte entre a tarde e o início da noite.