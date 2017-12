Chuvas deixam regiões da capital paulista em estado de atenção

SÃO PAULO - Regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para enchentes por causa das chuvas que atingem a cidade neste domingo, 22. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o comunicado vale para as zonas norte e leste, além da região central e da Marginal do Tietê.

O CGE informa que as chuvas são moderadas em bairros como Vila Matilde, Itaquera, Artur Alvim, Cidade Líder, José Bonifácio e Lajeado, na zona leste. Já na zona norte, a precipitação seria "leve com pontos moderados" em Perus, Jaraguá, Brasilândia e Cachoeirinha. A região central e a Marginal do Tietê também entraram em estado de atenção, decretado por volta das 12h30.

Ainda de acordo com o órgão da Prefeitura, o tempo permanece instável nas próximas horas, com novas áreas de chuva moderada e forte. As chuvas também podem se deslocar para as cidades de Suzano e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Para segunda-feira, 23 a previsão é de muitas nuvens sobre a Grande São Paulo, com possibilidade de garoa e chuviscos, principalmente entre a madrugada e o início da manhã e à note. A temperatura deve variar entre 17ºC e 23ºC. Não há expectativa de chuva para terça-feira, 24, segundo o CGE.