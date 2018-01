Chuvas deixam rastro de destruição em cidades do interior de SP

SOROCABA - As chuvas deixaram um rastro de destruição, entre a noite de terça-feira, 31, e a manhã desta quarta-feira, 1º, em cidades do interior de São Paulo.

Em Sorocaba, o temporal afetou o sistema que abastece cerca de 500 mil pessoas e alguns bairros já enfrentam a falta de água. Duas das quatro adutoras de 14 quilômetros que abastecem a estação de tratamento do Cerrado, responsável por 80% do abastecimento, estavam avariadas. Os 26 reservatórios de distribuição começavam a ficar vazios e o desabastecimento pode se agravar nesta quinta-feira, 2.

A chuva de 121 milímetros deixou parte da cidade debaixo de água, na noite de terça. Ao menos 100 casas ficaram alagadas nos bairros Pinheiros, Bela Vista e Barcelona. O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira em um córrego da Vila Hortência. Como não tinha ferimentos, a suspeita é de que tenha sido arrastado pela enchente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Parque dos Espanhóis submergiu, e uma base da Guarda Civil Municipal foi tomada pelas águas. Mesmo assim, os guardas resgataram de barco cinco famílias ilhadas em casas.

As sedes do Projeto Guri e de outros dois projetos sociais foram alagadas. Em uma academia, 25 pessoas que faziam ginástica foram retiradas de barco pelos bombeiros. Dez veículos ficaram submersos. O temporal com granizo derrubou mais de 40 árvores em toda a cidade. Várias casas ficaram destelhadas no Jardim Nova Esperança.

No Jardim Itapemirim, uma casa desabou e os escombros feriram um idoso. O Córrego Itanguá transbordou e invadiu casas no Jardim Ipatinga, Jardim Marli e bairro Lopes de Oliveira, onde dois cavalos foram resgatados da correnteza por moradores.

Na região central, um ônibus deslizou na enxurrada e atingiu uma clínica, deixando uma passageira ferida. O imóvel foi parcialmente interditado.

Em Valinhos, o temporal causou quedas de árvores, muros e inundações de vias públicas. O Ribeirão do Pinheirinho e o Córrego Invernada transbordaram, invadindo casas e lojas no centro e nos bairros Nova Suíça e Jardim São Cristóvão. Cinco famílias ficaram desalojadas e foram para casas de parentes.

Em Itu, até o cemitério municipal ficou alagado. As águas chegaram a cobrir os túmulos.

O temporal que atingiu Araraquara no início da noite de terça alagou avenidas importantes da cidade. Duas pontes tiveram avarias e foram interditadas pela Defesa Civil no Jardim Paraíso e no bairro Guarapiranga.

Em Martinópolis, uma represa se rompeu e arrastou uma ponte na vicinal SPV 357, deixando isoladas 80 pessoas na Vila Escócia. Uma roda de água que abastecia moradores da Fazenda Esperança foi levada pela correnteza.