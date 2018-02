Chuvas deixam duas regiões de SP e marginais em estado de atenção

SÃO PAULO - Chuvas de forte intensidade que atingem a capital paulista no início da noite desta quarta-feira, 20, véspera do feriado de Páscoa e Tiradentes, deixaram quatro pontos em estado de atenção. As zonas norte, oeste e as marginais Pinheiros e Tietê foram colocadas em atenção para alagamentos às 18h35.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), uma área de instabilidade atinge a região entre os bairros da Lapa e Jaguaré. As chuvas tendem a ser passageiras e devem se afastar da cidade nas próximas horas.