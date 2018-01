Chuvas deixam áreas de SP sob atenção e fecham Congonhas

As zonas oeste, sul e a Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção às 16h30 desta quinta-feira, 11, devido as pancadas de chuva que atingem a capital paulista. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, fechou para pousos e decolagens às 16h27 em razão do mau tempo, reabrindo às 16h44.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou que chove de forma moderada com pontos fortes entre as áreas norte, oeste e sul, principalmente entre os bairros de Perus, Lapa, Pinheiros, Butantã, Campo Limpo e Santo Amaro.

Chove com intensidade fraca na região central, na zona leste e em parte da Grande São Paulo. A previsão do CGE é de que as chuvas percam intensidade nas próximas horas.

Por volta das 17 horas, São Paulo registrava sete pontos de alagamento transitáveis. Eles estão localizados na Avenida Magalhães de Castro, perto da Ponte Roberto Zuccolo, sentido Interlagos; Viaduto Pires do Rio, sentido bairro; Avenida Nordestina, com Rua Domitília D'Abril, Avenida das Nações Unidas, perto da Ponte Eusébio Matoso, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista local; Avenida das Nações Unidas, com Rua do Sumidouro, sentido Castelo e Marginal do Pinheiros, na pista expressa, com a Ponte Eusébio Matoso.