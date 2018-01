Chuvas deixam 16 cidades em emergência no interior do Estado

SOROCABA – Mais quatro cidades decretaram estado de emergência em razão das chuvas que, desde o início do ano, atingem o interior de São Paulo. Até a manhã deste sábado (16), 16 cidades enfrentam situação de emergência – uma delas, Pederneiras, também decretou estado de calamidade pública. Na sexta-feira, as prefeituras assinaram decretos em Nova Granada, Taquaritinga, Matão e Presidente Venceslau, após a ocorrência de temporais com muitos estragos. Em Guaratinguetá, foi decretado estado de atenção.

Desde o início do ano, 86 municípios paulistas recorreram à Defesa Civil após o registro de alagamentos, deslizamentos, perdas de pontes e estradas em decorrência das chuvas. Duas pessoas morreram nas enchentes e uma terceira está desaparecida. Em todo o Estado, quinze rodovias estão com trechos interditados por avarias ou deslizamentos. Destas, sete são administradas por concessionárias com cobrança de pedágio e oito estão sob a gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Pelo menos 20 estradas vicinais pavimentadas estão fechadas ao tráfego por terem sofrido danos.