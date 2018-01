Chuvas deixam 15 famílias desabrigadas na Baixada Santista

Quinze famílias estão desabrigadas desde a última quarta-feira, 29, em Mongaguá, na Baixada Santista, por causa das chuvas que há 12 dias caem na região.

Com a cheia do rio Barranco Alto, moradores dos bairros Agenor de Campos, Balneário Jussara e Flórida Mirim, tiveram suas casas invadidas por pelo menos 20 cm de água. Dez famílias estão abrigadas em casa de parentes e amigos e cinco permanecem alojadas no estádio Arthurzão, em Agenor de Campos. A expectativa é que continue chovendo na Baixada Santista até domingo.