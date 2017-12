Chuvas deixam 1 morto, 1 desaparecido e afetam mais de 8 mil no Rio Grande do Sul

Atualizado às 11h10 de 27/8/2013. PORTO ALEGRE - Quatro dias de chuva quase ininterrupta inundaram bairros de 21 cidades do Rio Grande do Sul e deixaram um morto, um desaparecido e 8,1 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em Montenegro, no Vale do Caí, Jeferson Bos, de 24 anos, se afogou. Em São Francisco de Paula, a correnteza levou uma caminhonete na tarde de domingo. Um dos passageiros está desaparecido. A água também invadiu a pista de diversas rodovias. O tráfego foi interrompido em trechos da ERS 124, da ERS 240 e da VRS 826.

Em pelo menos 31 municípios do Rio Grande do Sul houve ocorrência de neve entre a noite de segunda-feira e o amanhecer desta terça-feira, 27. O levantamento é de Metsul Meteorologia, com base em informações de estações climatológicas e rede de observadores. O fenômeno é provocado por onda de frio associada à umidade e foi mais intenso na serra do nordeste do Estado. Em São José dos Ausentes nevou durante toda a madrugada, formando uma paisagem branca, de campos cobertos de gelo, ao amanhecer. Na mesma região também houve nevadas em Bom Jesus, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria e Caxias do Sul, entre outros municípios. E no norte, em Sananduva, Erechim e Lagoa Vermelha.

O boletim mais recente do 8º Distrito de Meteorologia, divulgado na tarde de segunda-feira à tarde, indica que a chuva e a neve darão lugar a um tempo parcialmente nublado, mas ainda frio, da tarde desta terça-feira em diante. Há perspectiva de geada ao amanhecer desta quarta-feira e também de quinta-feira. A temperatura mínima pode chegar a dois graus negativos antes do amanhecer de quarta-feira. As tardes, no entanto, serão de amenas a quentes, com máximas que podem chegar a 19 graus na quarta-feira e a 26 graus na sexta-feira.