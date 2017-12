Chuvas colocam SP em estado de atenção para enchentes

Atualizado às 18h45

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que a precipitação era forte nos bairros da Lapa, Pinheiros e Butantã às 18h43. Também choveu com intensidade nos bairros da Casa Verde, Santana e Vila Maria, na zona norte, e Penha, Aricanduva e Mooca, na zona leste. Havia potencial para alagamentos, mas o CGE só registrava um, transitável, no mesmo horário - na Avenida Aricanduva, altura do número 1.630.

As Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô circulavam com velocidade reduzida por causa da chuva às 18 horas. Às 18h45, a Linha 2-Verde voltou a operar normalmente.

Previsão. Na terça-feira, o sol vai aparecer entre nuvens e as temperaturas ficarão estáveis. A partir da tarde, áreas de instabilidade causadas pelo excesso de umidade vão causar pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Há potencial para rajadas de vento, trovoadas e alagamentos. A mínima será de 20ºC e a máxima, de 29ºC.

A previsão para os próximos dias é que as pancadas de chuva sejam frequentes sobre as represas do Sistema Cantareira, principal manancial responsável por abastecer a capital e a Grande São Paulo, segundo a Climatempo. No período entre 14 e 23 de fevereiro, a tendência é de diminuição da chuva. As pancadas ainda vão ocorrer, porém menos volumosas e em menor quantidade.

Nesta terça-feira, mesmo sem ter registrado chuva, o nível do Cantareira subiu pelo quarto dia seguido - um feito inédito desde o início da crise hídrica.

SÃO PAULO - As chuvas que atingem a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 9, colocaram a cidade em estado de atenção para enchentes na zona leste e centro a partir das 16h38 e zona norte e Marginal do Tietê às 17h08. Às 18h12, a zona oeste a Marginal do Pinheiros também entraram em atenção.