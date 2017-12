Chuvas colocam São Paulo em estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO - Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 12. As regiões sul, sudeste, leste e a Marginal Pinheiros são as áreas sob maior risco de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com imagens de radar meteorológico, a chuva é moderada nos extremos leste e sul da capital paulista.

Previsão. Nos próximos dias, haverá sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes. Nesta terça, as máximas podem passar dos 34ºC. Na quarta, os termômetros devem variar entre mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC.