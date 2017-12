Chuvas colocam parte de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - A chuva forte que já atinge pontos da capital paulista colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos a partir das 16h25. As zonas norte, leste, oeste, centro e as marginais do Pinheiros e do Tietê são as áreas de maior risco.

As chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), vêm acompanhadas de descargas elétricas. Também há possibilidades de rajadas de vento. Na região de Tatuapé, zona leste de São Paulo, já havia sido registrada queda de granizo às 16h30

A tendência é de que novas áreas de instabilidade atuem sobre outras regiões da capital paulista.

Previsão. No sábado, 15, haverá sol pela manhã. Ao longo do dia as temperaturas sobem e a máxima chega aos 31ºC. Podem ocorrer chuvas rápidas e pancadas isoladas à tarde. No domingo, 16, a máxima é de 32ºC e as chuvas voltam a ocorrer.