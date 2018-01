Chuvas causam morte e deixam cidades em emergência no interior de SP

SOROCABA - A queda de um muro após um temporal causou a morte de um operário de 37 anos, no fim da tarde desta quinta-feira, 11, em Hortolândia, interior de São Paulo. O acidente aconteceu no Jardim Santa Esmeralda e de acordo com a Defesa Civil, o local foi isolado pela Guarda Municipal. A chuva forte causou também alagamentos na cidade.

Em Campinas, também atingida pelo temporal, houve quedas de muros e de árvores com interdição de ruas nos bairros Jardim Sul América, Parque São Bento, Vila Industrial e Jardim São Vicente.

Desde o início do ano, prefeituras de 22 cidades reportaram danos causados pelas chuvas à Defesa Civil estadual. Dois municípios - Miracatu, no Vale do Ribeira, e Álvares Machado, no oeste paulista - decretaram situação de emergência em razão dos temporais.

Em Miracatu, rios transbordaram e as enchentes desalojaram 39 famílias. A ponte do Galeão, no bairro Barra Funda, teve a cabeceira levada pela cheia. Em Álvares Machado, as chuvas destruíram ruas e estradas nos bairros Monte Mor, São José e Jardim Panorama, e danificaram pontes na Estrada do Cruzeiro.

Os estragos provocados pelas chuvas levaram a prefeitura de Morungaba, na região de Campinas, a cancelar o Carnaval de rua deste ano. Os temporais atingiram ao menos 40 casas e danificaram as pontes da Vila Mariana e da rodovia que liga Morungaba a Tuiuti. Também foi afetada pelos alagamentos a Praça dos Italianos, palco do carnaval de rua. Os R$ 70 mil que seriam investidos na festa serão aplicados na recuperação das estradas, avisou o prefeito Marquinho Oliveira (PSD).

Em Novo Horizonte, um temporal causou a queda do muro do cemitério municipal, na tarde desta quinta-feira, 11. Carros que estavam estacionados foram atingidos e a avenida de acesso ao cemitério foi interditada. Em Piracicaba, à noite, a chuva forte alagou ruas e a enxurrada arrastou carros na região central. A vazão do Rio Piracicaba atingiu 244 metros cúbicos por segundo na área urbana e os bairros ribeirinhos entraram em estado de atenção.

ESTRADAS - Três rodovias estaduais estavam total ou parcialmente interditadas, na manhã desta sexta-feira, 12, por causa das chuvas que atingem o interior. A rodovia Jurandir Siciliano (SP-255) foi totalmente interditada no km 348,5, entre Itaporanga e Coronel Macedo, depois que as águas abriram uma cratera no leito.

Uma erosão causou também a interdição parcial da rodovia Humberto Pellegrini (SP-263), entre Itapetininga e Alambari. As chuvas levaram também à interdição da rodovia Dr. Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463) entre General Salgado e Pontalinda.