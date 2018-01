Chuvas causam inundações e estragos no interior de SP

SOROCABA - As chuvas que atingiram a região sudoeste do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 4, causaram inundações e deixaram famílias desabrigadas em Santa Cruz do Rio Pardo. As águas do Rio Pardo subiram quase quatro metros e transbordaram, invadindo ruas e casas. Duas famílias foram removidas para um abrigo da prefeitura. Casas e áreas de lazer foram atingidas no bairro São José.

Em Águas de Santa Bárbara, a enchente alagou propriedades rurais e animais tiveram de ser removidos. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientaram as famílias para abandonar os pontos de risco.

Em Ribeirão Preto, a queda de uma árvore durante um temporal destruiu um automóvel no bairro Monte Alegre. A mulher que estava no veículo escapou com ferimentos leves. Os bombeiros tiveram de serrar o tronco para retirar o carro e liberar a rua. Uma chuva de 88 milímetros, segundo a Defesa Civil, transformou vias públicas em rios, em Itu, região de Sorocaba. Um carro foi arrastado pela correnteza no bairro São Camilo, mas o motorista foi resgatado pelos bombeiros.

Em Sorocaba, um homem foi encontrado morto no 'piscinão' do Jardim dos Estados, zona sul da cidade, na tarde desta quarta-feira, 4. O local havia acumulado grande quantidade de água da chuva. O corpo, que não havia sido identificado até a noite, foi retirado pelos bombeiros. Chovia muito e havia alagamentos na região, mas a causa da morte ainda será apurada.

Na última segunda-feira, chuvas alagaram ruas de Osasco, na Grande São Paulo. A água invadiu carros e casas na cidade.