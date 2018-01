Chuvas causam enchentes na capital e Grande São Paulo

Atualizada às 21h08

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram a capital e a Grande São Paulo neste sábado, 9, causaram alagamentos em, ao menos, seis bairros e três cidades, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação informou que Vila Curuçá, Itaim Paulista, Lajeado, Penha Itaquera e Carrão, todos bairros da zona leste, tinham ocorrência de enchente. Os registros da Grande São Paulo foram em Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Em seu site, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a linha 12-Safira ficou paralisada entre as estações Comendador Ermelino e Calmon Viana por causa de um alagamento. As linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 11-Coral funcionavam com velocidade reduzida.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, havia nove pontos de alagamentos intransitáveis em vias de Itaquera, Penha e Aricanduva por volta das 21 horas. Neste último bairro, a Prefeitura informou em sua conta no Twitter que a região chegou a ficar em estado de alerta por causa do transbordamento do córrego Aricanduva.

Lentidão. A neblina causou lentidão na rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo e houve necessidade de acionar a Operação Comboio, de acordo com boletim da Ecovias atualizado às 18 horas.