Chuvas causam alagamentos em São Paulo

Julia Baptista, do estadão.com.br

A chuva que cai nesta terça-feira, 6, na cidade de São Paulo deixou nove pontos de alagados, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Segundo o órgão, todos os pontos estão transitáveis.

No Butantã, na zona oeste, há um ponto de alagamento na rua Romão Gomes, próximo à Avenida Valdemar Ferreira e um ponto na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo. Também na Marginal Pinheiros há ponto de alagamento próximo à Ponte Eusébio Matoso.

Na Vila Guilherme, são registrados alagamentos na Marginal do Tiete, próximo à Ponte do Tatuapé e à Ponte das Bandeiras. Em Santo Amaro, os alagamentos são na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Engenheiro Ary Torres e na altura do número 17981.