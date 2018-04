Chuvas atingem parte da capital e Região Metropolitana de SP

SÃO PAULO - Áreas de instabilidade que se deslocaram da região de Campinas, no interior de São Paulo, provocam chuvas em alguns pontos da capital paulista. Chove moderadamente entre as zonas oeste e sul, principalmente, entre os bairros do Butantã e Campo Limpo.

Nos demais pontos da zona oeste, e em toda a zona norte, a chuva é fraca com pontos moderados. Na zona leste, região da Mooca e Penha, há um pequeno núcleo de precipitação moderada.

A cidade tem um ponto de alagamento transitável na Avenida Maria Coelho Aguiar, com a Praça Alceu Amoroso Lima, sentido bairro, na zona sul.

Na Grande São Paulo, observa-se chuva forte em Embu, Taboão da Serra, Santana de Paranaíba, Embu-Guaçu e parte de Mogi das Cruzes. Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na próxima hora as áreas de chuva deslocam-se em direção ao sul da Região Metropolitana, perdendo intensidade gradativamente.

Nos próximos dias a associação desse sistema de baixa pressão associado ao avanço da frente fria pelo mar provoca chuvas mais generalizadas no sábado, 14.