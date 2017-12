Chuvas atigem Grande SP e deixam ruas de Mauá alagadas

Uma chuva forte caiu no fim da tarde desta sexta-feira sobre a região do ABC paulista, na Grande São Paulo. A tempestade atingiu as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Porém, Mauá foi uma das mais afetadas. Houve alagamento na Avenida Papa João XXIII, na Vila Noêmia, bairro próximo à região central do município. A via ficou intransitável e o Departamento de Trânsito da cidade orientava aos motoristas que iam para Santo André a seguirem pela estrada Guaraciaba. No sentido oposto, as opções eram as ruas Francisco Ortega e Lasar Segall. Ventos de cerca de 50 km/h derrubaram duas árvores: uma no pátio do estacionamento do Fórum da cidade, que atingiu dois veículos, e outra no bairro de Parque das Américas. Não houve vítimas. Segundo a Defesa Civil do município, também não houve registro de deslizamentos nem de desabrigados ou desalojados. Atualizado às 20h44 para acréscimo de informações